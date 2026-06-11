Приморцам напомнили о пятничных ограничениях

Полиция Приморья напоминает, что в зону проведения публичных мероприятий запрещён пронос предметов, которые потенциально могут навредить здоровью гостей и участников и создать угрозу для их жизни. К таким веществам и предметам правоохранительные органы относят: любое оружие, в том числе предназначающееся для самообороны, колющие и режущие предметы, аэрозольные баллончики, изделия для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ, пиротехнику, легковоспламеняющиеся вещества — твёрдые предметы и жидкости, окисляющиеся вещества и органические перекиси, громоздкие предметы и любые беспилотные аппараты.
Предметы, внешне напоминающие запрещённые предметы или их копии и аналоги, тоже проносить в зону массовых мероприятий запрещено. В местах торжеств и праздников будут дежурить полицейские, представители частных охранных предприятий и дружинники, обеспечивая охрану порядка.
Ещё одно ограничение в местах проведения массовых мероприятий — на розничную продажу алкоголя. В соответствии с законом Приморского края от 02.12.2009 № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», продажа спиртных напитков запрещена на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий за один час до их начала, во время проведения и в течение одного часа после их окончания.
Так, во Владивостоке местом проведения основного празднества станет, как обычно, площадь Борцов Революции. Дневная и вечерняя концертные программы, работа локальных площадок запланированы с 12:00 до 21:00.
Напоминаем, предстоящие трёхдневные выходные — последние длинные выходные в 2026 году. Ещё один государственный праздник, являющийся в производственном календаре выходным, — это День народного единства 4 ноября. В этом году он выпадает на среду и останется одиноким выходным посреди недели, дополнительные нерабочие дни к нему не присоединяют.
Зато в 2027 году россиянам, согласно текущему проекту производственного календаря, предстоит отдыхать в ноябре целых четыре дня подряд — с четверга по воскресенье (с 4 по 7 ноября включительно).