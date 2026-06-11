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Фигурку одного из сусликов сломали в Красноярске в день рождения города

Фигурку суслика Афони сломали в красноярском Юдинском сквере. Мини-скульптуру варварски выломали из основания. Сегодня утром в Юдинском сквере повредили фигурку суслика.

Фигурку суслика Афони сломали в красноярском Юдинском сквере. Мини-скульптуру варварски выломали из основания. Сегодня утром в Юдинском сквере повредили фигурку суслика. Спасибо неравнодушным горожанам — они вовремя сообщили охране, — отмечают в администрации Красгорпарка. Фигурку забрали на ремонт. Афоня был установлен на книге, изучал ее. Временно, как раз в дни празднования дня рождения города и наплыва гостей, фолиант останется без своего маленького читателя. Напомним, история красноярских бронзовых сусликов началась год назад, сейчас таких фигурок уже больше 20.