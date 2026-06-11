Травмы или безволие команды Перасовича? Почему УНИКС провалил финал Единой лиги против ЦСКА

А с другой стороны, пишу и одергиваю себя. Ведь если посмотреть на ситуацию немного под другим углом — травмы. В этом сезоне их было очень много. Загибайте пальцы: Рейнольдс, Беленицкий. Дишон, Швед. И это только о самых значимых и известных. Так может, имея такие условные данные на руках против такого соперника, как ЦСКА, нам не поругать, а похвалить команду за серебро? Вывод делать тебе, дорогой зритель.