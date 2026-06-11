Травмы или безволие команды Перасовича? Почему УНИКС провалил финал Единой лиги против ЦСКА

Перасович снова пытался мудрить с составом. Причина — травма Шведа.
Как и в предыдущем матче, в этом в стартовом составе казанского клуба мы ждали сюрприза от Велимира Перасовича. И он, к слову, этот сюрприз преподнес: Беленицкий, Бингэм, Кулагин, Ли и не совсем ожидаемо Дишон. Да, Перасович после прошлой игры говорил, что Пьер, скорее всего, сыграет, но не в старте же.
Как только запасные игроки появились на скамейках, а составы стали известны, в заявке не увидели Алексея Шведа. Если помните, он прошлую игру провел со специальным фиксатором на колене. Тогда же наставник Казани признал, что ошибся, дав сыграть травмированному Алексею. В этот раз ошибку не повторил. На скамейке гостей все стабильно — все здоровы. А на предматчевом представлении президент клуба Андрей Ватутин раздает пятюни запасным и основным.
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ».
Начало матча для УНИКСа по классике финальной серии начинается очень здорово: Дишон положил два штрафных, Дмитрий Кулагин снова руководит игрой, Бингэм даже через соперника умудряется положить с дальней дистанции — 9:5.
У армейцев выходит Курбанов, у Казани — Михаил Кулагин. Надо сказать, что ЦСКА по этим минутам не узнать — сильно они отличались от того, что мы видели в предыдущих трех встречах. Словно в воздухе витало — ждем Мело. И он вышел. В ответ на это у УНИКСа появился Рейнольдс.
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ».
Надо отметить, что хозяева хороши на подборах в первой половине игры −11 против 5. Что, собственно, дает им необходимое, пусть небольшое, но преимущество по ходу этой встречи.
Один из ключевых эпизодов стартовой десятиминутки — перепалка Перасовича с Рейнольдсом. Джален сделал неточную передачу, и тренер тут же показал идти и садиться. Разумеется, американец отреагировал плохо.
К слову, и во второй четверти продолжились эти «нравоучения» от Перасовича. И пока казанский «гений» искал свое мироощущение в этом матче и пытался понять, как не фолить, другой топовый игрок, да, я про Мело, делал свое дело — вот тебе «треха», вот хладнокровно реализованные штрафные. ЦСКА потихоньку, но перемалывал игру в свою пользу.
Да, Стюард немного оживил казанскую публику своим дальним выстрелом, но в целом стало понятно, что силы заканчиваются. Как и первая половина. Ее УНИКС, кстати, уступил — 49:50.
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ».
Матч можно было закончить после третьей четверти.
Знаете, когда после матчей обычно читаешь итоги на сайтах команд Единой лиги ВТБ, там обязательно есть слова по типу: «ключевым моментом стал…». В этом матче безоговорочно такой стала третья четверть. Я бы даже сказал, первые ее пять минут. Время, когда Уэйр попал несколько «трех» подряд и отправил Перасовича на разговор со своими подопечными в тайм-аут.
От казанцев по разу Рейнольдс, Беленицкий и Кулагин, конечно, ответили, но, как пелось в одной композиции, только этого мало. ЦСКА на глазах изумленной публики просто «улетал». И перед последней четвертью было уже «-13».
«Все игры особо без шансов. Конечно, тяжело так проигрывать. Хоть и серебряные медали, но нет никакого эффекта эмоционального. Три четверти играли в хороший баскетбол. В четвертой — как будто сдались, перестали бороться. Они довели до разницы в 30 очков и выиграли эту игру», — сказал Беленицкий.
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ».
Знаете, назвать игру УНИКСа в четвертой четверти слабой — это, наверное, даже мягко сказать. Я бы назвал это неким безволием. Объясню — даже играя в любительский баскетбол во дворе, у нас всегда было правило: не дать более сильному сопернику набрать какого-то количества очков. В случае с ЦСКА это больше 100. Но УНИКС решил — гори сарай, гори и хата.
А с другой стороны, пишу и одергиваю себя. Ведь если посмотреть на ситуацию немного под другим углом — травмы. В этом сезоне их было очень много. Загибайте пальцы: Рейнольдс, Беленицкий. Дишон, Швед. И это только о самых значимых и известных. Так может, имея такие условные данные на руках против такого соперника, как ЦСКА, нам не поругать, а похвалить команду за серебро? Вывод делать тебе, дорогой зритель.
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ».
Ватутин благодарил УНИКС и носился с Кубком, как с младенцем.
А пока под аплодисменты казанских и московских болельщиков армейцы подняли над головой 13-й титул чемпионов России. И не сосчитать какой по счету для Андрея Ватутина в качестве президента клуба. Он, кстати, после матча ходил с трофеем, общался с болельщиками, фотографировался, давал интервью и благодарил:
«Это был отличный сезон для УНИКСа — они продемонстрировали отличные бойцовские мужские качества в полуфинале. Уйдя с 1:3 и выйдя в финал — это дорогого стоит. Знаю, что у многих игроков вашей команды были травмы и не хватило сил на противостояние с ЦСКА. Но для Казани я считаю, это удачный сезон. Мы не случайно дважды в регулярке здесь проиграли. В очередной раз поклон и респект Евгению Борисовичу», — сказал Ватутин «ТИ-Спорту».
Сезон для татарстанских команд на этом закончен. Для кого-то он получился успешным, для кого-то послужил поводом для раздумий. А мы, если честно, уже ждем новый сезон — ведь за лето реально начнем скучать.