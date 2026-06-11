Казанцы оценили отпуск мечты в 220 тыс. рублей: сколько готовы тратить на самом деле и когда отдыхать выгоднее

47% жителей Татарстана не потратили ни одного дня отпуска.
Почти половина (47%) жителей Татарстана пока не использовали ни одного дня отпуска в 2026 году. Еще 31% израсходовали отпускные дни частично, и лишь 6% завершили все запланированные дни отдыха. Такие данные получены в ходе исследования аналитики hh.ru и сервиса онлайн-бронирования «Островок».
«Чаще всего жители Татарстана берут отпуск в летние месяцы: 55% предпочитают июль, 48% — август, 41% — июнь. Кроме того, пользуются спросом сентябрь (40%), октябрь и май (по 17%). Самые непопулярные месяцы для отпуска — январь (4%) и февраль (6%). В этот период к отдыху не располагает не только погода, но и финансовый фактор: из-за малого количества рабочих дней отпускные могут не оправдать ожиданий», — сообщила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
Лето традиционно остается главным отпускным сезоном: на него приходится почти половина всех запланированных на год поездок продолжительностью от недели и более.
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ».
Лето традиционно остается главным отпускным сезоном: на июнь, июль и август приходится почти половина всех запланированных на год поездок продолжительностью от недели и более, отметила управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова.
«При этом в этом году мы наблюдаем равномерное распределение спроса внутри летнего сезона — россияне планируют практически одинаковое количество отпусков на каждый из трех месяцев. Для сравнения: год назад наиболее востребованным для отдыха был август, тогда на последний летний месяц приходилось до 40% всех летних бронирований», — сказала она.
Москва и Казань — в лидерах по величине запросов к стоимости отпуска мечты.
Фото: © «Татар-информ».
Казань вошла в топ‑3 городов-миллионников по отпускному бюджету.
Среди российских городов-миллионников больше всего на недельный отпуск готовы потратить жители Москвы — в среднем 77 тыс. рублей на человека. На втором месте оказалась Казань с показателем 71 тыс. рублей, на третьем — Екатеринбург, где на отдых готовы выделить 69 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе SuperJob.ru.
«Москва и Казань в лидерах и по величине запросов к стоимости отпуска мечты: 229 и 220 тысяч рублей на неделю соответственно. В топ-3 вошел Красноярск: его жителям, чтобы идеально отдохнуть, нужно 227 тысяч рублей на неделю», — рассказали в пресс-службе.
При этом каждый четвертый экономически активный россиянин признался, что не может позволить себе отпуск из-за нехватки средств.
Каждый четвертый экономически активный россиянин признался, что не может позволить себе отпуск из-за нехватки средств.
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ».
Мужчины готовы потратить на отпуск 68 тыс., а женщины — 59 тыс. рублей.
Мужчины могут потратить на недельный отпуск в среднем 68 тыс. рублей, а женщины более экономные, они тратят в среднем 59 тыс. рублей. Однако для идеального отдыха представителям сильного пола требуется 222 тыс. рублей, а женщинам — 184 тыс. рублей.
Самые скромные реальные отпускные бюджеты у молодых: зумеры (респонденты в возрасте до 24 лет) могут позволить себе потратить 55 тыс. рублей, миллениалы (25−45-летние) — 66 тыс., бумеры (45+) — 63 тыс. рублей. Самые высокие запросы к сумме на неделю идеального отдыха оказались у опрошенных в возрасте от 35 до 45 лет — 207 тысяч рублей.
Респонденты с ежемесячным доходом до 100 тыс. рублей могут потратить на отпуск 57 тыс., а зарабатывающие свыше 150 тыс. — 76 тысяч рублей на неделю. Сумма, необходимая для идеального отпуска, также увеличивается с ростом уровня заработка: 172 тыс. рублей среди тех, кто получает до 100 тыс., и 254 тыс. рублей — среди зарабатывающих больше 150 тыс. рублей в месяц.
Люди, отдохнувшие в январе, при выплате отпускных потеряли в деньгах по сравнению с заработной платой.
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ».
Чем меньше рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск.
Если брать в расчет отпускные выплаты, то самым выгодным месяцем для отпуска работников, получающих оклад и работающих в режиме пятидневки, в этом году будет июль, а самым невыгодным — январь. Люди, отдохнувшие в январе, при выплате отпускных потеряли в деньгах по сравнению с заработной платой. В первом месяце года было выгоднее работать и получать зарплату.
«Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск работникам, которые получают оклад. По закону наличие в месяце дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. В разных месяцах года — разное количество рабочих дней, в зависимости от того, есть в месяце дополнительные выходные или нет, а оклад всегда будет одинаковый», — пояснил руководитель юридической практики в SuperJob.ru Александр Южалин.
К примеру, если работник получает оклад в размере 100 тыс. рублей в месяц, то и в январе 2026 года, отработав 15 дней, и в июле, отработав 23 дня, работник все равно получит 100 тыс. рублей. Но за счет того, что количество рабочих дней в месяцах разное, стоимость одного дня работы тоже будет разной.
«Отпуск всегда оплачивается по одним и тем же правилам — исходя из средней заработной платы работника. Соответственно, для определения “выгодности” использования отпуска в том или ином месяце нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней дневной заработной платой. В месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше, выгодно использовать отпуск», — отметил Южалин.
Следуя этой логике, можно определить самые выгодные и невыгодные месяцы 2026 года для использования отпуска. Так, самым выгодным месяцем для использования отпуска, как уже отмечалось, будет июль. Следом за ним идут сентябрь, октябрь и декабрь.