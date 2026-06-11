Казанцы оценили отпуск мечты в 220 тыс. рублей: сколько готовы тратить на самом деле и когда отдыхать выгоднее

Если брать в расчет отпускные выплаты, то самым выгодным месяцем для отпуска работников, получающих оклад и работающих в режиме пятидневки, в этом году будет июль, а самым невыгодным — январь. Люди, отдохнувшие в январе, при выплате отпускных потеряли в деньгах по сравнению с заработной платой. В первом месяце года было выгоднее работать и получать зарплату.