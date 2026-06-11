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Мальчик из Комсомольска на Амуре получил 70 тыс. руб. за укус собаки

Судебное решение вынесено в пользу ребёнка — с ответственного лица взыскано 70 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Комсомольска на Амуре добилась взыскания 70 тысяч рублей в пользу 10 летнего мальчика, пострадавшего от укуса безнадзорной собаки, Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Инцидент произошёл в марте 2024 года на улице Победы: во время прогулки на ребёнка напала безнадзорная собака, причинив рану руки. Мать мальчика обратилась в прокуратуру, которая провела проверку и направила в суд иск о компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетнего.

Судебное решение вынесено в пользу ребёнка — с ответственного лица взыскано 70 тысяч рублей. Прокуратура обеспечит контроль за исполнением решения после его вступления в законную силу.

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