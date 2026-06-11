Мальчик из Комсомольска на Амуре получил 70 тыс. руб. за укус собаки

Инцидент произошёл в марте 2024 года на улице Победы: во время прогулки на ребёнка напала безнадзорная собака, причинив рану руки. Мать мальчика обратилась в прокуратуру, которая провела проверку и направила в суд иск о компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетнего.