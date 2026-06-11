Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в Верхнебуреинском районе

Будущий физкультурно-оздоровительный комплекс — модульное здание, поэтому сдать его планируется уже в этом году. На площади 1400 кв метров разместится универсальный манеж для проведения уроков физкультуры, бега, баскетбола и волейбола, а также административно-бытовые помещения с раздевалками, душевыми. Работать комплекс будет круглый год.