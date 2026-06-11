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Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в Верхнебуреинском районе

Всего в этом году в крае возведут четыре ФОКа.

Источник: Хабаровский край сегодня

Физкультурно-оздоровительный комплекс возведут в Новом Ургале Верхнебуреинского района. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», техника уже зашла на объект.

— Комплекс разместится недалеко от Железнодорожного лицея, тем самым получится разгрузить спортивный зал учебного заведения. Так, во второй половине дня и в вечернее время здесь смогут заниматься любители спорта всех возрастов, — отметили в администрации Верхнебуреинского района.

Возведут конструкцию комплекса на свайном фундаменте — для этого в скором времени на строительный объект доставят 120 винтовых свай. Сейчас на площадке проводят земляные работы и отсыпку участка.

Будущий физкультурно-оздоровительный комплекс — модульное здание, поэтому сдать его планируется уже в этом году. На площади 1400 кв метров разместится универсальный манеж для проведения уроков физкультуры, бега, баскетбола и волейбола, а также административно-бытовые помещения с раздевалками, душевыми. Работать комплекс будет круглый год.

— На строительство и оснащение спортивным инвентарем из краевого бюджета выделили 105 млн рублей, еще 30 млн рублей в качестве софинансирования предоставило руководство ОАО «РЖД» и небольшую долю расходов берет на себя муниципалитет, — прокомментировали в районной администрации.

Напомним, всего в этом году в Хабаровском крае будет построено четыре новых физкультурно-оздоровительных комплекса. Помимо Верхнебуреинского района, объекты появятся в Хабаровском и Ульчском районах, в Бикинском округе. На закупку и монтаж оборудования из краевого бюджета направлено 400 млн рублей, часть средств выделяют районы.

Запущена программа по возведению ФОК в сельской местности по поручению губернатора региона Дмитрия Демешина. На эти цели муниципалитетам ежегодно будет выделяться субсидия из краевого бюджета.