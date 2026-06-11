10 фильмов про футбол, которые нужно пересмотреть перед чемпионатом мира 2026

Лёгкая комедия о девушках, которые хотят играть в футбол, но сталкиваются с семейными ожиданиями, стереотипами и вечным вопросом: «А что люди скажут?» Главная героиня мечтает бить по мячу как Дэвид Бекхэм, хотя дома от неё ждут совсем другого сценария. Фильм давно стал капсулой времени из начала нулевых, но тема не устарела: право на мечту всё ещё приходится отбивать, особенно если окружающие уже решили, кем тебе быть.