В России создали инновационные панели для звукоизоляции

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Специалисты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) совместно с Институтом проблем машиностроения РАН разработали передовые строительные панели, которые позволяют снижать уровень шума на 30% без существенного увеличения массы конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Разработанная авторами конструкция представляет собой тонкую и легкую стальную панель толщиной всего 1 см, на которой закреплена периодическая сетка из миниатюрных тяжелых резонаторов на упругой гипсоволокнистой основе. При падении звуковой волны резонаторы начинают колебаться в противофазе со звуком, буквально “запирая” и поглощая его энергию внутри структуры», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, применение новой технологии позволяет добиться снижения уровня шума на 30%. Чтобы добиться аналогичного эффекта классическими методами, базовую плиту пришлось бы сделать тяжелее и массивнее в 5−10 раз.
Как отметил заведующий кафедрой архитектуры ННГАСУ Дмитрий Монич, чьи слова приводит пресс-служба, созданная математическая модель позволяет проектировать умные звукоизоляционные панели под строго определенный тип шума, например, гул авиационного двигателя, работа вентиляционных систем или промышленное оборудование. «Изменяя геометрию резонаторов и жесткость их подвеса, мы можем точечно ликвидировать любые резонансные провалы звукоизоляции», — отметил он.
Работа была проведена в рамках реализации стратегического проекта вуза «Малоэтажная Россия», который является частью Программы развития ННГАСУ в рамках программы «Приоритет-2030», входящей в обновленный национальный проект «Молодежь и дети».