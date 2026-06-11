В России создали инновационные панели для звукоизоляции

«Разработанная авторами конструкция представляет собой тонкую и легкую стальную панель толщиной всего 1 см, на которой закреплена периодическая сетка из миниатюрных тяжелых резонаторов на упругой гипсоволокнистой основе. При падении звуковой волны резонаторы начинают колебаться в противофазе со звуком, буквально “запирая” и поглощая его энергию внутри структуры», — говорится в сообщении.