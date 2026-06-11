Хоровод единства «Карагод» закружит Хабаровск в День России

В Хабаровске 12 июня, в День России, территория спортивно-паркового комплекса «Стадион имени Ленина» превратится в большую праздничную площадку, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Здесь пройдёт традиционный фестиваль музыки и песен народов, проживающих в Хабаровском крае, «Карагод».
Организаторы отмечают, что праздник стал символом живого диалога культур и традиций, а в этом году его проведение особенно подчёркивает идея единства народов России, объявленного Президентом Владимиром Путиным.
«Карагод» — это праздник, который объединяет людей разных национальностей, живущих в Хабаровском крае, — подчеркнули в министерстве внутренней и информационной политики региона.
С самого начала гостей ждёт ощущение большого общего праздника: фотозоны, интерактивные пространства и мотопробег с флагами России создадут атмосферу движения и единства.
Парковая зона станет настоящим городом ремёсел и традиций. Здесь пройдут мастер-классы, где можно попробовать себя в создании брошей из ленты-триколора, лоскутных изделий и даже познакомиться с корейским бумажным искусством.
Рядом развернутся тематические площадки: «Казачьи забавы», «Музей живой истории. Кузница», «Старый солдат», «Письмо солдату», «Рисуй, Россия!», а также зоны аквагрима и «Русский колорит» с традиционными угощениями.
Отдельный интерес вызовут выставка «Хабаровский многонациональный край» и экспозиция ретроавтомобилей клуба «Авторетро-100». Для тех, кто предпочитает активный отдых, подготовят спортивные площадки с русскими и северными играми, нормативами ГТО и полевой кухней.
Кульминация праздника начнётся в 16:00. На сцене выступят творческие коллективы со всего региона, состоится акция «Хоровод единства», а также конкурсы и викторины с призами.
Организаторами фестиваля выступают Краевой центр гражданских инициатив, Краевой дворец дружбы «Русь» и региональное отделение «Ассамблеи народов России» при поддержке правительства Хабаровского края.