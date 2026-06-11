Взрыв в метро на станции "Тульская произошел 30 лет назад

«Напротив меня сидел красивый молодой кавказец. Я хотела пересесть на его сторону, но он так широко расставил ноги, что места для меня не нашлось. Я еще подумала — расселся, как хозяин. В это время раздался взрыв. Я сразу оглохла, упала на колени и потеряла сознание. Когда очнулась, ног у кавказца не было. С кем-то из пассажиров я попробовала положить его на сиденье, но он все время скатывался. Потом он, кажется, умер. Из больницы я ушла, но правое ухо до сих пор ничего не слышит. Врачи говорят, что у меня повреждена барабанная перепонка», — вспоминала потом пассажирка Елена Ульянова.