Roblox снова стал доступен в России

По данным ведомства, компания выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Накануне Минцифры сообщило, что получило от Roblox гарантии соблюдения российских норм. После этого министерство совместно с Роскомнадзором обратилось в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к платформе.