Roblox снова стал доступен в России

Игровой онлайн-сервис Roblox возобновил работу на территории России. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
По данным ведомства, компания выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Накануне Минцифры сообщило, что получило от Roblox гарантии соблюдения российских норм. После этого министерство совместно с Роскомнадзором обратилось в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к платформе.
В декабре прошлого года Роскомнадзор связывал блокировку Roblox с распространением материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывами к насилию и пропагандой ЛГБТ*. В Минцифры отметили, что иностранная компания обязалась бороться с распространением такого контента на платформе.
Также Roblox внедрил дополнительные меры для защиты детей. В частности, на сервисе появился механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.