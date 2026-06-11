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Roblox снова стал доступен в России

Игровой онлайн-сервис Roblox возобновил работу на территории России.

Игровой онлайн-сервис Roblox возобновил работу на территории России. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

По данным ведомства, компания выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Накануне Минцифры сообщило, что получило от Roblox гарантии соблюдения российских норм. После этого министерство совместно с Роскомнадзором обратилось в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к платформе.

В декабре прошлого года Роскомнадзор связывал блокировку Roblox с распространением материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывами к насилию и пропагандой ЛГБТ*. В Минцифры отметили, что иностранная компания обязалась бороться с распространением такого контента на платформе.

Также Roblox внедрил дополнительные меры для защиты детей. В частности, на сервисе появился механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.