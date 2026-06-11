Фонд «Навстречу переменам» объявляет конкурс импакт-стартапов

T2, российский оператор мобильной связи, сообщает, что фонд «Навстречу переменам» проводит открытый конкурс «Навстречу импакт-стартапам». Заявки на конкурс принимаются до 10 июля 2026 года.
Победители получат доступ к программе профессионального развития сроком до трех лет и гранты от 750 тыс. до 1 млн рублей.
К участию приглашаются лидеры социальных стартапов с инновационными решениями социальных и экологических проблем, социальные предприниматели, авторы проектов на ранней стадии (идея, прототип или действующий проект/организация возрастом не более трёх лет).
Конкурс проводится в трех номинациях:
проекты, решающие проблемы детей и молодежи; проекты, решающие социальные и экологические проблемы (вне сферы детства); проекты, использующие цифровые технологии (приложения, платформы, онлайн-сервисы, AI-решения).
Победители получат программу развития «Инкубатор» (от 1 до 3 лет) с участием в стратегических сессиях, работой с экспертами и менторами, обучением, обменом опытом, а также финансовую поддержку — гранты от 750 тыс. до 1 млн рублей.
По словам представителей фонда, программа направлена на создание индивидуального трека развития для каждого участника с использованием бизнес-технологий и наставничества экспертов.
Один из победителей прошлых лет отметил, что благодаря участию в конкурсе люди с особенностями развития и инвалидностью смогли найти работу.