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Фонд «Навстречу переменам» объявляет конкурс импакт-стартапов

Победители получат доступ к программе профессионального развития сроком до трех лет и гранты от 750 тыс. рублей до 1 млн рублей.

T2, российский оператор мобильной связи, сообщает, что фонд «Навстречу переменам» проводит открытый конкурс «Навстречу импакт-стартапам». Заявки на конкурс принимаются до 10 июля 2026 года.

Победители получат доступ к программе профессионального развития сроком до трех лет и гранты от 750 тыс. до 1 млн рублей.

К участию приглашаются лидеры социальных стартапов с инновационными решениями социальных и экологических проблем, социальные предприниматели, авторы проектов на ранней стадии (идея, прототип или действующий проект/организация возрастом не более трёх лет).

Конкурс проводится в трех номинациях:

проекты, решающие проблемы детей и молодежи; проекты, решающие социальные и экологические проблемы (вне сферы детства); проекты, использующие цифровые технологии (приложения, платформы, онлайн-сервисы, AI-решения).

Победители получат программу развития «Инкубатор» (от 1 до 3 лет) с участием в стратегических сессиях, работой с экспертами и менторами, обучением, обменом опытом, а также финансовую поддержку — гранты от 750 тыс. до 1 млн рублей.

По словам представителей фонда, программа направлена на создание индивидуального трека развития для каждого участника с использованием бизнес-технологий и наставничества экспертов.

Один из победителей прошлых лет отметил, что благодаря участию в конкурсе люди с особенностями развития и инвалидностью смогли найти работу.