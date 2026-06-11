Объем ипотеки, выданной в Прикамье, вырос на 64%

При этом в январе-апреле в Прикамье сдали в эксплуатацию 173 тыс. кв. м. жилья, это на 21% меньше, чем за то же время в прошлом году. Основная причина — относительно небольшой объем проектов, стартовавших в 2023—2024 годах, а также своевременный ввод домов в 2025 году.