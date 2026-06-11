В ДВФУ синтезировали материал, который вдвое увеличивает емкость аккумуляторов

Один из самых перспективных материалов для катодов в современных аккумуляторах — фосфат ванадия лития. У него высокая теоретическая емкость и он безопасен в использовании, однако очень плохо проводит электрический ток. Из-за этого аккумуляторы на его основе не могут быстро отдавать энергию и быстро теряют свою емкость. Чтобы решить эту проблему, ученые синтезировали материал с добавлением углеродного покрытия, используя обычную лимонную кислоту как источник углерода. Исходную смесь нагревали в печи в атмосфере аргона при разных температурах — от 700 до 1000 градусов Цельсия — и с разным количеством углеродной добавки.