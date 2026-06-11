Красноярский театр кукол представляет премьеру для самых маленьких — «Мои букашечки»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 16 июня на малой сцене Красноярского театра кукол состоится премьера спектакля для самых маленьких зрителей — «Мои букашечки».
Постановка создана творческим дуэтом из Санкт-Петербурга: режиссером Денисом Казачуком и художником Ириной Титовец, уже знакомыми красноярской публике по спектаклям «Рождество» и «Краденое солнце».
«Мои букашечки» — это сценическое наблюдение за микромиром природы, где главным становится летний луг, наполненный жизнью насекомых. Пространство спектакля выстроено с вниманием к деталям: прогретая солнцем листва, утренний свет, звенящие цветы-колокольчики и маленькие обитатели, каждый со своей историей. Здесь просыпается и умывается божья коровка, трудолюбивые муравьи строят мост из тонкой веточки, улитка осторожно преодолевает «пропасть», жук-скарабей катит свой шарик, а светлячки готовят свои миниатюрные фонарики.
Формат постановки предполагает интерактивное погружение: актеры выступают проводниками по «лугу», знакомя зрителей с персонажами — Божьей коровкой, Лягушкой-квакушкой, Гусеницей, Светлячком. Пространство почти лишено громких звуков и суеты: мир раскрывается через свет фонариков, движение теней и крупные, осязаемые детали.
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