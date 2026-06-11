Красноярский театр кукол представляет премьеру для самых маленьких — «Мои букашечки»

«Мои букашечки» — это сценическое наблюдение за микромиром природы, где главным становится летний луг, наполненный жизнью насекомых. Пространство спектакля выстроено с вниманием к деталям: прогретая солнцем листва, утренний свет, звенящие цветы-колокольчики и маленькие обитатели, каждый со своей историей. Здесь просыпается и умывается божья коровка, трудолюбивые муравьи строят мост из тонкой веточки, улитка осторожно преодолевает «пропасть», жук-скарабей катит свой шарик, а светлячки готовят свои миниатюрные фонарики.