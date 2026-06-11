«Динамо-Минск» получило шесть наград MVP Awards

MVP Awards считается главной международной профессиональной премией в области спортивного маркетинга и коммуникаций в странах СНГ.
Минское «Динамо» одержало победы в номинациях «Лучшая спонсорская активация» и «Лучшая организация работы со зрителями в день спортивного события», а проект «Вся Беларусь в одном звене с “Динамо” выиграл открытое голосование экспертов.
Кроме того, столичный клуб занял второе место в категории «Лучший проморолик» за видео «Подготовку не меняем», а также занял третье место в номинациях «Лучшее антикризисное решение в спорте» и «Лучший спонсорский ролик».
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