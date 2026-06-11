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«Динамо-Минск» получило шесть наград MVP Awards

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Минский хоккейный клуб «Динамо» получило шесть наград международной премии MVP Awards, сообщили в пресс-службе «зубров».

Источник: Sputnik.by

MVP Awards считается главной международной профессиональной премией в области спортивного маркетинга и коммуникаций в странах СНГ.

Всего было подано 300 заявок, в том числе от футбольных клубов «Зенит», «Спартак», «Динамо-Москва», Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), «Матч ТВ» и других ведущих клубов, лиг и медиаплатформ Содружества.

Минское «Динамо» одержало победы в номинациях «Лучшая спонсорская активация» и «Лучшая организация работы со зрителями в день спортивного события», а проект «Вся Беларусь в одном звене с “Динамо” выиграл открытое голосование экспертов.

Кроме того, столичный клуб занял второе место в категории «Лучший проморолик» за видео «Подготовку не меняем», а также занял третье место в номинациях «Лучшее антикризисное решение в спорте» и «Лучший спонсорский ролик».

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