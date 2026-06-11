Глава НЦФМ: ИИ впервые в истории превратился в равноправного партнера ученого

«Он дает новое знание, и мы как ученые признаем, что об этом не знали. Но дает в агентной модели — совместно с нами: он не сам взялся за теорему, мы его навели. То, что делается сейчас с ИИ, — это генерация знания вместе с человеком. Общаясь как профессионал, вы создаете агента, через которого получаете новое знание. Вы работаете вместе, организуете совместные мозговые штурмы и получаете новое общее знание. Десятки миллионов ученых людей во всем мире обогащают себя и одновременно в той же мере обогащают ИИ и, между прочим, еще и платят ему за это. Это уже не помощник — равноправный партнер», — сказал ученый.