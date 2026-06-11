Дожди с утра до вечера и не теплее +15°С: погода в Калининграде 11 июня

В четверг, 11 июня, в Калининградской области ожидается довольно прохладная погода с дождями с утра до вечера. По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде ожидается облачная погода с кратковременными дождями и до +15°С (ночью температура может опуститься до +9°С) и немного пониженное давление — 757 мм ртутного столба. Ветер преимущественно слабый северо-западный (около 3−5 м/с), к ночи он сменится юго-западным и немного ослабнет.
Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также обещает 11 июня плотную облачность и кратковременные дожди (утром и днем местами они будут сильными). Также ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе.
Ветер утром и днем северный, северо-западный умеренный (местами сильный), 9−14 м/с. Температура воздуха днем +12…+15°C.
По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), в четверг в Калининграде с утра до вечера будет пасмурно, дождливо и прохладно. Утром температура воздуха достигнет отметки +13,3°С, днём похолодает до +13°С, а вечером воздух остынет до +11,1°С. Влажность будет на уровне 81%.
В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС обещают облачную с прояснениями погоду и дожди (местами ливни и грозы). Ветер днем в основном северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха днём +14…+18°C (в восточной части области традиционно теплее, чем на побережье). Видимость 4−7 км.
Паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщает, что утром 11 июня будет +12…+14°C, пасмурно. В Калининграде и по всей области с ~6−8ч ожидаются повсеместные умеренные/сильные дожди.
Днем в Калининграде и на большей части региона +11…+13°C, на востоке области (Краснознаменский, Озерский, Гусевский, Нестеровский районы) до +15…+18°C, преимущественно облачно и временами ожидаются дожди, в восточном приграничье региона возможны грозы.
Вечером +11…+14°C, облачно с прояснениями/переменная облачность и временами возможны слабые дожди (особенно у побережья и на западе региона, включая Калининград).
Ветер утром северный/северо-восточный: утром — умеренный (3−9 м/с), днем ветер преимущественно северо-западный (на востоке области переменный с юго-восточного/южного на северо-западный), умеренный/свежий (4−11 м/с), в порывах до 12−15 м/с, на участке побережья Зеленоградск-Куршская коса ветер свежий/сильный (8−13 м/с), в порывах до 15−18 м/с. Вечером ветер по всей области северо-западный, умеренный/свежий (4−10 м/с), в порывах до 12−14 м/с (у северного побережья в порывах до 13−15 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 758 до 761 мм рт.ст.