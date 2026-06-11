Дожди с утра до вечера и не теплее +15°С: погода в Калининграде 11 июня

В четверг, 11 июня, в Калининградской области ожидается довольно прохладная погода с дождями с утра до вечера. По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде ожидается облачная погода с кратковременными дождями и до +15°С (ночью температура может опуститься до +9°С) и немного пониженное давление — 757 мм ртутного столба. Ветер преимущественно слабый северо-западный (около 3−5 м/с), к ночи он сменится юго-западным и немного ослабнет.