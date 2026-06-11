Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава НЦФМ отметил успешное развитие проекта создания цифровой копии человека

Получено финансирование одного из центров искусственного интеллекта, отметил академик Александр Сергеев.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Проект создания цифровой копии человека для предсказания болезней успешно развивается. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ), академик Александр Сергеев.

«Развивается успешно. Получено финансирование одного из центров искусственного интеллекта — по сути это центр ИИ в медицине в Университете Лобачевского. Плечо подставили Росатом и ФМБА. Росатом дал когорту здоровых людей — именно здоровых, не пациентов. К тому же уникальные специалисты стареют, и продлить их активный возраст — задача для Росатома насущная. В закрытых городах люди дисциплинированны и охотно участвуют. Первая когорта создана в Лесном — несколько сотен человек. Мы определяем маркеры старения и еще не проявивших себя заболеваний и параллельно ищем способы затормозить их рост», — сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.

Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.