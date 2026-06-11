Глава НЦФМ отметил успешное развитие проекта создания цифровой копии человека

«Развивается успешно. Получено финансирование одного из центров искусственного интеллекта — по сути это центр ИИ в медицине в Университете Лобачевского. Плечо подставили Росатом и ФМБА. Росатом дал когорту здоровых людей — именно здоровых, не пациентов. К тому же уникальные специалисты стареют, и продлить их активный возраст — задача для Росатома насущная. В закрытых городах люди дисциплинированны и охотно участвуют. Первая когорта создана в Лесном — несколько сотен человек. Мы определяем маркеры старения и еще не проявивших себя заболеваний и параллельно ищем способы затормозить их рост», — сказал он.