Глеб Никитин вошел в топ-20 самых популярных губернаторов России за май

В мае 2026 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошёл в тройку лидеров среди глав регионов ПФО по уровню медиапопулярности. Согласно данным компании «Медиалогия», он занял третью позицию в окружном рейтинге.
Медиаиндекс руководителя региона в указанный период достиг отметки 71 158,6, а число упоминаний в средствах массовой информации превысило 11,8 тысячи.
Наибольший резонанс вызвали сообщения, связанные с участием Глеба Никитина в конференции ЦИПР, которая прошла в Нижнем Новгороде.
Также активно обсуждались его заявления о сокращении уровня бедности в области по итогам 2025 года, о трансформации структуры регионального правительства, о высоких позициях Нижегородской области в федеральном рейтинге по динамике суммарного коэффициента рождаемости в начале 2026‑го, а также комментарии в контексте инцидента с БПЛА, повредившим здание областного суда.
В общефедеральном рейтинге губернаторов Глеб Никитин расположился на 17‑й строчке. Ранее на портале pravda‑nn.ru появилась информация о том, что глава региона представил Михаилу Мишустину ход реализации программы «Основа».