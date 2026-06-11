Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КГК нашел улицу в Кобрине, где асфальт лежал лишь на бумаге, и привлек чиновников к ответственности

КГК нашел в Кобрине асфальт, лежавший лишь на бумаге, и занялся чиновниками.

Источник: Комсомольская правда

В Кобрине наказали чиновников за асфальт «на бумаге». Подробности рассказали в Комитете государственного контроля.

Так, в КГК обратились жители Кобрина, недовольные состоянием дорожного покрытия на переулке Строительном. Причем горожане ранее обращались в райисполкоме, где ответили, что почти вся проезжая часть переулка, примерно 400 из 540 метров, имеют асфальтобетонное покрытие, состоянии которого оценивается как удовлетворительное. Жители сфотографировали реальную дорогу и приложили фото к заявлению в КГК.

На месте контролирующие органы установили, что фактическое состояние дороги не соответствует данным, указанным в официальном ответе.

После вмешательства КГК коммунальные службы Кобрина провели ремонтные работы на дороге. А к ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращения привлекли должностных лиц райисполкома и коммунального предприятия.

Ранее мы писали, что власти готовят важные изменения по дорогам в Беларуси — что меняется.

Кроме того, ряд водителей в Беларуси имеют право на досрочную пенсию.

Тем временем МАРТ решил, что будет с социальными скидками в Беларуси.