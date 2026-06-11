КГК нашел улицу в Кобрине, где асфальт лежал лишь на бумаге, и привлек чиновников к ответственности

В Кобрине наказали чиновников за асфальт «на бумаге». Подробности рассказали в Комитете государственного контроля.
Так, в КГК обратились жители Кобрина, недовольные состоянием дорожного покрытия на переулке Строительном. Причем горожане ранее обращались в райисполкоме, где ответили, что почти вся проезжая часть переулка, примерно 400 из 540 метров, имеют асфальтобетонное покрытие, состоянии которого оценивается как удовлетворительное. Жители сфотографировали реальную дорогу и приложили фото к заявлению в КГК.
На месте контролирующие органы установили, что фактическое состояние дороги не соответствует данным, указанным в официальном ответе.
После вмешательства КГК коммунальные службы Кобрина провели ремонтные работы на дороге. А к ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращения привлекли должностных лиц райисполкома и коммунального предприятия.
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