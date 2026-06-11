КГК нашел улицу в Кобрине, где асфальт лежал лишь на бумаге, и привлек чиновников к ответственности

Так, в КГК обратились жители Кобрина, недовольные состоянием дорожного покрытия на переулке Строительном. Причем горожане ранее обращались в райисполкоме, где ответили, что почти вся проезжая часть переулка, примерно 400 из 540 метров, имеют асфальтобетонное покрытие, состоянии которого оценивается как удовлетворительное. Жители сфотографировали реальную дорогу и приложили фото к заявлению в КГК.