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В Калининградской области ожидаются дождливые праздничные выходные

Температура воздуха составит +17…+20°С.

В Калининградской области ожидаются дождливые праздничные выходные. Такой прогноз на 12, 13 и 14 июня опубликовали на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха днём в пятницу и субботу составит +20°С. В воскресенье похолодает до +17°С. Ночью столбик термометра опустится до +9…+10°С.

Все три дня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Также синоптики прогнозируют дожди.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.

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