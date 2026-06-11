Актер Бикович впервые за долгое время вышел в свет с супругой Иваной Малич

Сам артист на том же мероприятии высказался о последствиях получения им гражданства России. В беседе с журналистами он признался, что это решение повлияло на его международную карьеру. Несмотря на это, он добавил, что его отношения со страной, паспорт которой он получил, выходят за рамки профессиональных.