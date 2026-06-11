Актер Бикович впервые за долгое время вышел в свет с супругой Иваной Малич

Сербский актер Милош Бикович впервые за долгое время вышел в свет со своей женой Иваной Малич. Это произошло на премьере комедии «Холоп‑3», кадры с которой артист опубликовал в своем личном блоге.
Этот выход стал первым совместным публичным светским событием для пары со времен пополнения в семье. При этом недавно супруга актера опубликовала видео, на котором Бикович едет с маленьким сыном Василием в автобусе. Мужчина радостно улыбался, играя со своим ребенком.
Сам артист на том же мероприятии высказался о последствиях получения им гражданства России. В беседе с журналистами он признался, что это решение повлияло на его международную карьеру. Несмотря на это, он добавил, что его отношения со страной, паспорт которой он получил, выходят за рамки профессиональных.
Кроме того, Бикович рассказал о необычном подарке для американского коллеги Джонни Деппа. Он преподнес актеру галстук с храмом Святого Саввы в Белграде, который тот надел на заключительное заседание в суде с экс-супргой Эмбер Херд.