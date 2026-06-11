Студентка Мининского университета вошла в число лучших воспитателей страны

— Сама я поначалу сомневалась и совсем не рассчитывала на серьезный успех. В решающий день мне досталась задача разработать конспект развлечения «День Земли» с элементами экспериментирования, — вспоминает студентка. — Взяв себя в руки, я набрала 195 баллов, что позволило мне занять третье место. Для меня это не просто награда, а доказательство того, что в Нижнем Новгороде можно получить образование, которое ничуть не уступает столичному.