Студентка Мининского университета вошла в число лучших воспитателей страны

Студентка заочного отделения факультета педагогики Мининского университета Юлия Степанова заняла третье место на IX Всероссийской студенческой олимпиаде «Я — профессионал». Несмотря на свой юный возраст, Юлия уже работает воспитателем детского сада в Нижнем Новгороде. Кроме того, она сама является молодой мамой. И это не единственная победа Нижегородской области — еще три победителя и один призер по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» являются студентами Мининского университета.
— 2026 год объявлен Министерством просвещения Годом дошкольного образования, и победа сразу пятерых студентов вуза в направлении имеет особое значение, — отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. — Жюри оценивало не только знание методик, но и умение работать с нейросетями и мультимедиа, креатив студентов и умение выстраивать занятия в многозадачной среде.
По словам ректора, Мининский университет поддерживает тесные связи с нижегородскими детсадами. Зачастую они выступают в качестве экспериментальных площадок для самых передовых методик вуза. Уже с первого курса студенты начинают работать в детских садах и применяют там полученные знания.
Как рассказала сама Юлия Степанова, именно преподаватели Мининского университета обратили внимание на ее потенциал и предложили участвовать в олимпиаде.
— Сама я поначалу сомневалась и совсем не рассчитывала на серьезный успех. В решающий день мне досталась задача разработать конспект развлечения «День Земли» с элементами экспериментирования, — вспоминает студентка. — Взяв себя в руки, я набрала 195 баллов, что позволило мне занять третье место. Для меня это не просто награда, а доказательство того, что в Нижнем Новгороде можно получить образование, которое ничуть не уступает столичному.
Стоит отметить, что нижегородские участники действительно отлично показали себя на олимпиаде. В этом сезоне проекта «Россия — страна возможностей» Нижегородская область традиционно лидирует и входит в топ-10 по числу студентов-дипломантов (49). При этом одним из самых успешных является направление «Педагогическое образование (дошкольное)» — здесь дипломы получили шестеро студентов.
К слову, очный финал проекта восьмой год подряд проходил на площадке Мининского университета. Сюда съехались студенты из 19 ведущих вузов страны. Свои авторские проекты они продемонстрировали на площадке Технопарка Мининского университета.