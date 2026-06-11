В Первомайском районе Ростова горели два легковых автомобиля

В Донской столице за сутки горели два автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.
Оба происшествия случились 9 июня в Первомайском районе Ростова. В переулке Днепровском подростки поджигали пух, и огонь перекинулся на припаркованный автомобиль. Вовремя подоспевшие пожарные потушили возгорание до того, как машина получила серьезные повреждения.
В тот же день загорелся автомобиль на улице Вятской. По предварительным данным, пламя занялось в салоне из-за неисправного кондиционера. Возгорание потушили сотрудники МЧС. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
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