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В Первомайском районе Ростова горели два легковых автомобиля

В Ростове одна машина загорелась из-за подростковой забавы, а вторая — из-за неисправного кондиционера.

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице за сутки горели два автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Оба происшествия случились 9 июня в Первомайском районе Ростова. В переулке Днепровском подростки поджигали пух, и огонь перекинулся на припаркованный автомобиль. Вовремя подоспевшие пожарные потушили возгорание до того, как машина получила серьезные повреждения.

В тот же день загорелся автомобиль на улице Вятской. По предварительным данным, пламя занялось в салоне из-за неисправного кондиционера. Возгорание потушили сотрудники МЧС. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

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