В МИД России рассказали, как Москва ответит на размещение американского ЯО в Польше и Балтии

При этом, добавил Гончар, еще всего два года назад страны НАТО старались вести себя аккуратно в вопросах, касающихся ядерной сферы. Если же ядерное оружие будет размещено в упомянутых странах — это станет очередным шагом по подрыву договоренностей России с альянсом, добавил он.