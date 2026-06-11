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В Лондоне оценили вероятность возобновления работы «Северного потока»

Восстановление «Северного потока», вероятно, займет три года.

Источник: Комсомольская правда

Ремонт поврежденного газопровода займет около трех лет, а закупка новых труб обойдется в десятки миллионов евро. Об этом сообщил Высокий суд Лондона.

«Срок в 36 месяцев включает проектирование, получение разрешений, закупку материалов и сами ремонтные работы», — сказано в материалах Высокого суда Лондона.

Nord Stream AG требует от страховщиков Lloyd’s и Arch 570 миллионов евро. Страховщики отказываются платить, ссылаясь на пункты договоров, не покрывающие урон от военных действий и действий государства.

Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» случились 26 сентября 2022 года. Партия «Альтернатива для Германии» планирует восстановить газопровод, если выиграет выборы в Мекленбург-Передней Померании. Но для запуска газопровода необходимо снятие санкций и восстановительные работы.

Ранее KP.RU передало мнение Кремля по этому вопросу. Россия готова продолжать сотрудничать с Европой в поставках энергоресурсов. Однако в РФ видят желание США забрать «Северные потоки» для своей выгоды.

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