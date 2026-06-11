Хабаровские автобусы и троллейбусы изменят маршруты вечером 12 июня

В Хабаровске общественный транспорт изменит свое движение в эту пятницу, 12 июня. С 20:00 до 23:00 автобусы и троллейбусы начнут объезжать Комсомольскую площадь, на которой состоится финал Всероссийской студенческой весны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Изменения коснуться автобусов № 14, 19, 82 и троллейбусов № 1, 4, 9. Транспорт, следуя по улице Муравьева-Амурского, доедет до Комсомольской площади и свернет на улицу Комсомольскую.
После чего движение продолжится по следующей схеме: Амурский бульвар — улица Калинина — улица Муравьева-Амурского. Далее маршрут вернется на прежнею линию.
Напомним, что центр краевой столицы перекрыли с 8 июня в связи с проведением Студвесны. Движение личных авто вдоль Комсомольской площади ограничили, однако маршруты общественного транспорта не меняли до этого момента.