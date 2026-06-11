Хабаровские автобусы и троллейбусы изменят маршруты вечером 12 июня

В Хабаровске общественный транспорт изменит свое движение в эту пятницу, 12 июня. С 20:00 до 23:00 автобусы и троллейбусы начнут объезжать Комсомольскую площадь, на которой состоится финал Всероссийской студенческой весны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».