Полиция ЕАО накрыла банду аферистов, похитивших 18 млн рублей у россиян

Среди жертв — 69-летняя пенсионерка из Биробиджана, которая продала квартиру и отдала курьеру 3,5 млн рублей. Женщина поверила в историю о грозящем ей уголовном наказании за выдуманную связь с террористической организацией из Украины. Посыльным оказался 25-летний мужчина. Его задержали, когда он ехал на такси из Хабаровска в Амурскую область. При нем нашли 5 млн рублей, полученных у других жертв — пожилой хабаровской пары. Пенсионеры по тому же сценарию лишились 13 млн рублей, большую часть из которых уже перевели аферистам. В Приамурье полицейские вышли на 34-летнюю подозреваемую, отвечавшую за легализацию похищенных денег. У нее изъяли около 1,8 млн рублей, полученных от потерпевшей из Биробиджана. Координатора группы задержали в Санкт-Петербурге. 38-летнего подозреваемого этапировали в ЕАО для проведения следственных действий. Источник УМВД России по Еврейской АО gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/Видео-от-УМВД-России-по-Еврейской-АО.mp4