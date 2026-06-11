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Детей учили эвакуироваться в лагере имени Заслонова

Дети услышали сигнал пожарной тревоги и без паники покинули корпуса. Построение на стадионе прошло быстро и организованно. Вожатые отметили, что все отнеслись к учениям очень ответственно. Такие тренировки проходят во всех детских лагерях Хабаровского края. Их проводят в первые три дня после заезда на каждую смену. Задача — не напугать, а научить действовать четко и.

Дети услышали сигнал пожарной тревоги и без паники покинули корпуса. Построение на стадионе прошло быстро и организованно. Вожатые отметили, что все отнеслись к учениям очень ответственно. Такие тренировки проходят во всех детских лагерях Хабаровского края. Их проводят в первые три дня после заезда на каждую смену. Задача — не напугать, а научить действовать четко и без ошибок в любой ситуации. Плановая эвакуация завершилась быстро. Дети вернулись в корпуса, а взрослые убедились: алгоритм отработан.