Детей учили эвакуироваться в лагере имени Заслонова

Дети услышали сигнал пожарной тревоги и без паники покинули корпуса. Построение на стадионе прошло быстро и организованно. Вожатые отметили, что все отнеслись к учениям очень ответственно. Такие тренировки проходят во всех детских лагерях Хабаровского края. Их проводят в первые три дня после заезда на каждую смену. Задача — не напугать, а научить действовать четко и без ошибок в любой ситуации. Плановая эвакуация завершилась быстро. Дети вернулись в корпуса, а взрослые убедились: алгоритм отработан.