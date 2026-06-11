Ольга Бузова призналась в желании родить детей от Григория Лепса

Певица Ольга Бузова в очередной раз напомнила, что готова к любви и детям. В эфире радиостанции Love Radio артистка задумалась об отношениях с музыкантом Григорием Лепсом.
— Мне нравится, как сочетаются наши имена — Ольга и Григорий. Он теперь свободен. Он молодой еще. Бесконечно ценю, уважаю его, но любовь это же не план. Должны возникнуть синергия и чувство. Любовь всем возрастам покорна, но мне важно понимать, что у нас могут быть наследники, чтобы мы что-то оставили после себя, — заявила певица.
Бузова подчеркнула, что относится к вопросу создания семьи со всей ответственностью. По ее словам, она внимательно следит за состоянием здоровья и намерена быть максимально откровенной с будущим избранником.
Тема материнства остается для певицы одной из самых важных. Недавно артистка не смогла сдержать эмоций, когда узнала о беременности сестры Анны. Родственница сообщила ей радостную новость, подарив коробку с детскими пинетками. Сама Бузова неоднократно признавалась, что мечтает встретить человека, рядом с которым захочет стать матерью.
Ольга Бузова ранее рассказала, почему перестала общаться с бывшими коллегами по телепроекту «Дом-2». По ее словам, это произошло после того, как новым ведущим программы стал ее экс-возлюбленный, рэпер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава.
Певица в начале года признавалась, что не состоит в отношениях, хотя по-прежнему мечтает о семье и детях. По ее словам, подходящего человека рядом пока не появилось.