Ольга Бузова призналась в желании родить детей от Григория Лепса

— Мне нравится, как сочетаются наши имена — Ольга и Григорий. Он теперь свободен. Он молодой еще. Бесконечно ценю, уважаю его, но любовь это же не план. Должны возникнуть синергия и чувство. Любовь всем возрастам покорна, но мне важно понимать, что у нас могут быть наследники, чтобы мы что-то оставили после себя, — заявила певица.