В РФ хотят запустить новую пенсионную программу: в чем суть

Беляков отметил, что речь идет о новой установленной пенсионной программе (УПП) для формирования дополнительной пенсии, которая будет действовать параллельно с программой долгосрочных сбережений (ПДС). ПДС стимулирует личные накопления граждан с госсофинансированием до 36 тысяч рублей в год, в то время как в УПП такой механизм отсутствует, но предусмотрены налоговые льготы для сотрудников и компаний.