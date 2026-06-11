Двое туристов из Индии потерялись при спуске в горах Алматы

Двух иностранных туристов спасли ночью в горах Алматы после того, как они потеряли связь со своей группой во время спуска.
По информации ДЧС, группа путешественников из Индии совершала восхождение в районе Алма-Арасан. Во время возвращения двое участников отстали от остальных и не смогли самостоятельно продолжить маршрут.
После получения сообщения на поиски выехали спасатели с контрольно-спасательного поста «БАУ». В ходе обследования местности туристов обнаружили во второй беседке выше водопада «Девичьи слезы».
Спасатели сопроводили путешественников по безопасному маршруту до парковки Алма-Арасан. Медицинская помощь им не потребовалась. Поисково-спасательная операция завершилась благополучно.
В ДЧС напомнили любителям горных походов о важности заранее изучать маршрут, учитывать погодные условия, объективно оценивать свои силы и не отрываться от группы во время движения.