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Двое туристов из Индии потерялись при спуске в горах Алматы

Ночью в горах Алматы спасли двух туристов из Индии. Во время спуска они отстали от группы и не смогли самостоятельно продолжить путь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Источник: Nur.kz

Двух иностранных туристов спасли ночью в горах Алматы после того, как они потеряли связь со своей группой во время спуска.

По информации ДЧС, группа путешественников из Индии совершала восхождение в районе Алма-Арасан. Во время возвращения двое участников отстали от остальных и не смогли самостоятельно продолжить маршрут.

После получения сообщения на поиски выехали спасатели с контрольно-спасательного поста «БАУ». В ходе обследования местности туристов обнаружили во второй беседке выше водопада «Девичьи слезы».

Спасатели сопроводили путешественников по безопасному маршруту до парковки Алма-Арасан. Медицинская помощь им не потребовалась. Поисково-спасательная операция завершилась благополучно.

В ДЧС напомнили любителям горных походов о важности заранее изучать маршрут, учитывать погодные условия, объективно оценивать свои силы и не отрываться от группы во время движения.

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