Водителя грузовика не стали лишать свободы за сбитую насмерть школьницу в Дудинке

В Дудинке Красноярского края суд признал водителя грузовика виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 15-летней девочки.
ДТП произошло днем 14 февраля этого года на перекрестке ул. Полярной и Северного обхода. Школьница переходила дорогу, а в этот момент 46-летний водитель автомобиля Shacman с прицепом выезжал со второстепенной улицы. Он повернул направо, не уступив пешеходу, заехал на встречную полосу и девочка оказалась под колесами.
Школьница получила тяжелые травмы, от которых погибла на месте.
В ходе следствия было установлено, что водитель ехал без техосмотра и тахографа, на перекрестке не учел преимущество главной дороги, не снизил скорость и не заметил пешехода заранее, хотя условия позволяли это сделать — девочка шла в яркой куртке со светоотражателями, погода была ясной, а видимость — хорошей.
«Специальный эксперимент на месте подтвердил: из кабины пешеход виден издалека, остановиться было реально. Водитель раскаялся, но вину признал лишь частично — объяснил, что просто вёз машину по просьбе знакомого. В суде молчал, не оправдывался», — рассказали в прокуратуре.
По ч. 3 ст. 264 УК РФ ему грозило максимум — 5 лет лишения свободы. Суд приговорил мужчину к 2 годам принудительных работ с удержанием 10% в доход государства и лишением права управления транспортом на 2 года. В качестве компенсации морального вреда и понесенных расходов водитель передал родителям погибшей 200 тыс. рублей, а владелец грузовик выплатил маме девочки миллион рублей и еще 746 тысяч рублей должен заплатить отцу.