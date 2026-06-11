Водителя грузовика не стали лишать свободы за сбитую насмерть школьницу в Дудинке

В ходе следствия было установлено, что водитель ехал без техосмотра и тахографа, на перекрестке не учел преимущество главной дороги, не снизил скорость и не заметил пешехода заранее, хотя условия позволяли это сделать — девочка шла в яркой куртке со светоотражателями, погода была ясной, а видимость — хорошей.