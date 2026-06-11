Более двух тысяч жителей Красноярского края пострадали за неделю от клещей

А всего с начала сезона зарегистрировано 8745 пострадавших, включая 2193 ребятишек. В этом году клещевым вирусным энцефалитом заболели 23 человека, боррелиозом — 24, сибирским клещевым тифом — четыре, анаплазмозом — один. Среди заболевших клещевыми инфекциями есть и десять детей.