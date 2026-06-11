Более двух тысяч жителей Красноярского края пострадали за неделю от клещей

В Красноярском крае сохраняется высокий риск нападения клещей. Как сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре, только за прошедшую неделю к врачам с жалобами на присасывание паразитов обратились 2252 жителя региона, из них 445 детей.
А всего с начала сезона зарегистрировано 8745 пострадавших, включая 2193 ребятишек. В этом году клещевым вирусным энцефалитом заболели 23 человека, боррелиозом — 24, сибирским клещевым тифом — четыре, анаплазмозом — один. Среди заболевших клещевыми инфекциями есть и десять детей.
Специалисты предупреждают: сейчас опасность подцепить клеща на природе все еще очень велика. Если выезжаете за город, будьте внимательны, почаще осматривайте себя и близких и обязательно пользуйтесь репеллентами.
Тем временем жителей сразу трех поселков в Кузбассе, как пишет сайт VSE42.Ru, держит в страхе обнаглевший медведь.