В Севастополе ликвидировали пожар в музее «Оборона Севастополя»

Пожар в музее-панораме Севастополя, атакованном ВСУ, потушен. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
«Пожар в здании Панорамы “Оборона Севастополя 1854−1855 годов” ликвидировал городской пожарно-спасательный гарнизон», — отмечается в обращении ведомства.
ВСУ атаковали музей ночью, пожару присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших нет. После тушения оценят повреждения панорамы и предметов. Все исторические фрагменты оригинальной панорамы Франца Рубо, восстановленной в 1954 году, не пострадали.
Ранее военкор KP.RU Александр Коц сравнил ВСУ с фашистами. Последние в 1942 тоже пытались сжечь панораму, однако ее сумели спасти и вывезти, а после восстановили.
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