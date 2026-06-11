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В Камышине в день 99-летия почтили память ветерана Ивана Тимощенко

Власти Камышина почтили память почётного жителя города, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Тимощенко. 10.

Власти Камышина почтили память почётного жителя города, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Тимощенко. 10 июня фронтовику исполнилось бы 99 лет.

— Иван Степанович родился в 1927 году в селе Ново-Георгиевка Балыклейского района Сталинградской области в крестьянской многодетной семье. 10 ноября 1944 г. был призван на военную службу. Воевал на Западной Украине в составе 64-го учебного стрелкового полка во вновь сформированном Львовском военном округе. Принимал участие в боевых операциях по ликвидации бандформирований в Карпатах, — сообщили в мэрии.

После окончания войны ветеран решил связать свою жизнь с защитой родины. С 1945 года был переведён в военный трибунал 43-й гвардейской воздушной армии. После окончания офицерских курсов с 1951 по 1957 года служил в 98-м отдельном батальоне аэродромно-технического обеспечения 84-го отдельного тяжелого бомбардировочного авиакорпуса дальней авиации. С 1957 по 1989 года офицер служил в органах МВД СССР, обеспечивая работу исправительных учреждений. Ивана Степановича не стало в сентябре 2025 года.

Фото: администрация Камышина.