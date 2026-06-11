В Камышине в день 99-летия почтили память ветерана Ивана Тимощенко

После окончания войны ветеран решил связать свою жизнь с защитой родины. С 1945 года был переведён в военный трибунал 43-й гвардейской воздушной армии. После окончания офицерских курсов с 1951 по 1957 года служил в 98-м отдельном батальоне аэродромно-технического обеспечения 84-го отдельного тяжелого бомбардировочного авиакорпуса дальней авиации. С 1957 по 1989 года офицер служил в органах МВД СССР, обеспечивая работу исправительных учреждений. Ивана Степановича не стало в сентябре 2025 года.