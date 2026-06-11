И.о. главы госсовета Башкортостана прооперировали в Нижнем Новгороде

Хусаинова успешно прооперировали в Нижнем Новгороде — он поблагодарил медиков за профессионализм. Сейчас чиновник возвращается в Уфу, где будет долечиваться. Параллельно он намерен продолжать работать. К влетевшему в него спортсмену Хусаинов не имеет претензий и отмечает, что это была просто случайность.