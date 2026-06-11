И.о. главы госсовета Башкортостана прооперировали в Нижнем Новгороде

Нижегородские врачи прооперировали и.о. главы госсовета Башкортостана Салавата Хусаинова после травмы, полученной на матче. Сейчас его состояние стабилизировалось. Об этом сообщает «Башинформ».
Напомним, что 8 июня на территории ФОКа «Мещерский» проходили показательные выступления и мастер-классы в рамках фестиваля Национальных видов спорта ПФО. Вечером и.о. главы госсовета Башкортостана находился на стадионе и наблюдал за матчем по киле. Однако из-за отсутствия ограждений во время борьбы игроков на поле произошло столкновение с Салаватом Хусаиновым. По предварительным данным, пострадавший получил несколько закрытых переломов.
Хусаинова успешно прооперировали в Нижнем Новгороде — он поблагодарил медиков за профессионализм. Сейчас чиновник возвращается в Уфу, где будет долечиваться. Параллельно он намерен продолжать работать. К влетевшему в него спортсмену Хусаинов не имеет претензий и отмечает, что это была просто случайность.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что более 70 детей получили травмы на дорогах Нижнего Новгорода с начала года.