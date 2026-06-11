Уникальный ландшафт и богатое биоразнообразие: что известно об Алматинском заповеднике

«Если поднять взгляд к вершинам Северного Тянь-Шаня, перед вами откроется величественный мир — ледяные пики, стремительные реки и нетронутая природа. В самом сердце этих гор раскинулся уникальный уголок — Алматинский государственный природный заповедник. Этот заповедник основан в 1931 году. С тех пор он сохраняет природное богатство региона: разнообразие растений и животных, красоту снежных вершин и прозрачных горных ручьев. Алматинский заповедник — это не просто охраняемая территория, это драгоценное наследие от предков, природный дар, предназначенный для будущих поколений».Пресс-служба МЭПР РК.