В Хабаровске подозреваемый сдал украденное в комиссионный магазин

Потерпевшая проживает в Приморском крае. Её квартира на улице Суворова была опечатана после того, как спасатели проникли внутрь из-за пожара этажом ниже. Неизвестный сорвал печать и похитил имущество. Ущерб оценён в 50 тысяч рублей. О происшествии в полицию сообщила соседка владелицы квартиры.