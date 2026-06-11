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В Хабаровске подозреваемый сдал украденное в комиссионный магазин

В Хабаровске задержан 31 летний мужчина по подозрению в краже телевизора и микроволновой печи из опечатанной квартиры.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске задержан 31 летний мужчина по подозрению в краже телевизора и микроволновой печи из опечатанной квартиры, сообщает пресс-служба полиции Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Потерпевшая проживает в Приморском крае. Её квартира на улице Суворова была опечатана после того, как спасатели проникли внутрь из-за пожара этажом ниже. Неизвестный сорвал печать и похитил имущество. Ущерб оценён в 50 тысяч рублей. О происшествии в полицию сообщила соседка владелицы квартиры.

Задержанный ранее дважды судим за неуплату алиментов. По его словам, он сдал украденную технику в комиссионный магазин за 4 тысячи рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды. В ходе обыска в магазине полицейские изъяли телевизор и микроволновую печь — после следственных действий имущество вернут законной владелице.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание по статье — до шести лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru