Молодые семьи в Хабаровском крае получат до 5 млн рублей на жильё

В Хабаровском крае в этом году более 80 молодых семей получат региональные выплаты на улучшение жилищных условий. Речь идёт о краевой программе поддержки строительства и приобретения жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как уточнили в краевом минстрое, выплаты распределены между двумя городами: 71 семья из Хабаровска и 10 семей из Комсомольска-на-Амуре. На реализацию программы в региональном бюджете предусмотрено 300 млн рублей. По поручению губернатора Дмитрия Демешина финансирование увеличено вдвое по сравнению с 2025 годом.
Отбор участников проходил с февраля по март. В Хабаровске документы принимались с 9 февраля по 13 марта, в Комсомольске-на-Амуре — с 3 по 25 марта.
В министерстве отметили, что по условиям программы жильё можно приобретать только в том муниципалитете, где постоянно проживает семья. При этом участники могут самостоятельно выбирать застройщика и объект строительства.
Размер выплат зависит от состава семьи: до 3,09 млн рублей для семьи из трёх человек, до 4,13 млн — для семьи из четырёх человек и до 5,16 млн рублей — для семьи из пяти человек. Средства можно направить на строительство частного дома, покупку квартиры или приобретение нового жилья у застройщика.
Одним из участников программы стал Константин Барашев из Хабаровска. Вместе с супругой он воспитывает двоих детей и планирует строительство собственного дома.
«Получить сертификат на несколько миллионов рублей — это очень хорошая помощь для молодых семей, чтобы начать строительство дома или приобрести жильё. Мы благодарны правительству Хабаровского края за такую возможность», — отметил он.
В правительстве края добавили, что участие в программе доступно молодым семьям, в том числе неполным. Основные условия — возраст родителей до 35 лет, признание нуждаемости в жилье и наличие доходов или средств для покрытия оставшейся стоимости недвижимости.
Размер социальной выплаты составляет от 30 до 35% расчётной стоимости жилья в зависимости от наличия детей. Новый приём заявок будет объявлен в следующем году.