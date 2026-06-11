Молодые семьи в Хабаровском крае получат до 5 млн рублей на жильё

Размер выплат зависит от состава семьи: до 3,09 млн рублей для семьи из трёх человек, до 4,13 млн — для семьи из четырёх человек и до 5,16 млн рублей — для семьи из пяти человек. Средства можно направить на строительство частного дома, покупку квартиры или приобретение нового жилья у застройщика.