Амурск готовится отметить свой 68-й день рождения

В течение июня в Центре досуга «Ботанический сад» работает выставка детских рисунков и проводится познавательная программа "Мой родной Амурск. Краеведческий музей приглашает на обзорные экскурсии по залу первостроителей, исторический квест, тематическую экскурсию и фондовую выставку. 17 июня там же состоится программа для первостроителей.