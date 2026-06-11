Амурск готовится отметить свой 68-й день рождения

В этом году Амурск отметит 68-й день рождения. Организаторы подготовили насыщенную программу, которая охватывает весь месяц — от камерных музейных встреч до массовых уличных гуляний.
В течение июня в Центре досуга «Ботанический сад» работает выставка детских рисунков и проводится познавательная программа "Мой родной Амурск. Краеведческий музей приглашает на обзорные экскурсии по залу первостроителей, исторический квест, тематическую экскурсию и фондовую выставку. 17 июня там же состоится программа для первостроителей.
В Городской библиотеке организованы выставки.
19 июня в 10 часов у Памятного знака первостроителям пройдет митинг, посвященный 68-летию города.
20 июня станет главным праздничным днем.
В 10:00 на набережной стартуют соревнования по пляжному волейболу.
С 11 часов на Придворцовой площади развернется торговая ярмарка. Комсомольский проспект станет на время «Бульваром “Праздничный”».
В 11:30 на Придворцовой площади начнется торжественное открытие праздника «Мой Амурск»: одаренным детям вручат премию «Аистенок — 2026» и поздравят молодоженов в рамках «Свадебного Амурска».
В 12:15 там же начнется праздничный концерт «Я амурчанин» с детской и спортивной программами.
В 15:00 на стадионе «Юность» состоится спортивная эстафета, а в парковой зоне — состязания по баскетболу, шахматам, шашкам, дартсу, пауэрлифтингу, бадминтону и прыжковому батлу на скакалках.
Завершит праздник с 18 до 21 часа молодежная программа «Я люблю Амурск!».