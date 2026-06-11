Региональный центр ООН появится в Казахстане

«Региональный центр призван усилить региональную координацию по реализации целей устойчивого развития, повысить эффективность программ технической помощи, обмена опытом и аналитической поддержки, а также укрепить сотрудничество Казахстана с Организацией Объединенных Наций и государствами региона. Соглашение определяет правовой статус Регионального центра, порядок его размещения и деятельности на территории Республики Казахстан, механизмы взаимодействия с национальными органами власти, режим пребывания и деятельности персонала Центра, а также финансовые и организационные основы сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций», — говорится в заключении.