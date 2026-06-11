Для школы № 76 в Красноярске готовят площадку под модульное здание за 255 млн рублей

После подготовки основания строители уложат бетонную подушку. Затем на ней установят металлический каркас и начнут сборку здания. Для контроля за строительством еженедельно проводят оперативные штабы. В них участвуют подрядчик, руководство школы, представители главного управления образования и районной администрации.