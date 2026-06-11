Для школы № 76 в Красноярске готовят площадку под модульное здание за 255 млн рублей

В Красноярске продолжается подготовка площадки для нового модульного здания школы № 76 на улице 60 лет Октября. Об этом сообщили в администрации города.
Сейчас рабочие отсыпают и трамбуют песчано-щебеночную смесь. Так специалисты формируют ровное и прочное основание для будущего корпуса. Дополнительные работы потребовались из-за некачественного исполнения обязательств предыдущим подрядчиком.
После подготовки основания строители уложат бетонную подушку. Затем на ней установят металлический каркас и начнут сборку здания. Для контроля за строительством еженедельно проводят оперативные штабы. В них участвуют подрядчик, руководство школы, представители главного управления образования и районной администрации.
Также продолжается работа по второму зданию школы № 76 на улице 60 лет Октября, 96. Для устранения аварийной ситуации уже подготовили проектно-сметную документацию. Сейчас она проходит государственную экспертизу, заключение планируют получить в июне.
«Модульное здание будет рассчитано на 250−270 учеников начальных классов. Его возведение станет важным шагом в обеспечении комфортных условий для обучения юных красноярцев», — подчеркнула руководитель главного управления образования Марина Аксенова.
Сумма контракта составила более 225 млн рублей. По графику подрядчик должен завершить работы в декабре 2026 года. Образовательный процесс в новом здании начнется в 2027 году.