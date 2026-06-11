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Нижегородский Минздрав объяснил пропажу популярного препарата для ЖКТ из аптек

Ранее жители региона жаловались, что не могут купить «Салофальк».

Источник: Живем в Нижнем

В министерстве здравоохранения Нижегородской области прокомментировали ситуацию с исчезновением известного препарата «Салофальк» из местных аптек. Ранее мы писали, что пациенты с неспецифическим язвенным колитом не могут найти медикамент в продаже. Чтобы выяснить причину отсутствия лекарства, мы обратились в региональное правительство.

Отвечая на запрос журналиста «Живем в Нижнем», в минздраве напомнили, что «Салофальк» изготавливается в Германии и не завозится в Россию уже почти год — с июля 2025-го — по причине производителя.

Как стало известно, у данного препарата (имеет международное непатентованное наименование «Месалазин») есть российские и итальянские аналоги — «Месалазин», «Кансалазин Пролонг» и «Мезавант». Именно их закупает в настоящее время для обеспечения льготников по бесплатным рецептам лечащего врача ГП НО «Нижегородская областная фармация».