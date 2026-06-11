«Аэрофлот» ограничил продажу билетов по «плоским» тарифам

Компания «Аэрофлот» решила ограничить продажу билетов по «плоским» тарифам. Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, с 15 июня 2026 года билеты по фиксированным тарифам экономического класса смогут приобретать только россияне. «Ранее билеты по “плоским” тарифам могли приобретать в том числе иностранные граждане, путешествующие по внутрироссийским маршрутам, — пояснили в компании. — Учитывая высокий спрос и социальную значимость данной программы, “Аэрофлот” принял решение распространить её действие только на граждан России. Для иностранных граждан доступны билеты по коммерческим тарифам, действующим на данных направлениях».
Пресс-служба перевозчика напомнила, что «плоские» тарифы — это социальная инициатива компании, которая реализуется с 2014 года. Цены на такие билеты существенно ниже себестоимости и не зависят от даты вылета. В настоящий момент билеты по «плоским» тарифам реализуются на маршрутах между Москвой и девятью городами Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ), а также на рейсах между Москвой и Калининградом.
По статистике Аэрофлота, в 2025 году на дальневосточных направлениях по «плоскому» тарифу путешествовало 1,5 млн пассажиров. Между Москвой и Калининградом тарифом в прошлом году воспользовались более 831 тыс. человек.
Ранее представители «Аэрофлота» в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщили, что в компании отслеживают спрос и предложение на направлении Калининград — Москва. При необходимости авиаперевозчик пообещал продлить период выполнения дополнительных рейсов с «плоскими» тарифам с приоритетом покупки для калининградцев.