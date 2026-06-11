«Аэрофлот» ограничил продажу билетов по «плоским» тарифам

Пресс-служба перевозчика напомнила, что «плоские» тарифы — это социальная инициатива компании, которая реализуется с 2014 года. Цены на такие билеты существенно ниже себестоимости и не зависят от даты вылета. В настоящий момент билеты по «плоским» тарифам реализуются на маршрутах между Москвой и девятью городами Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ), а также на рейсах между Москвой и Калининградом.