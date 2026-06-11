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Дмитриев заявил о предстоящей встрече с Уиткоффом и Кушнером в июне

Дмитриев заявил о регулярных встречах с представителями США.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о предстоящей встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. Об этом он заявил в интервью газете Berliner Zeitung.

«Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча», — подчеркнул Дмитриев.

По словам спецпредставителя президента России, стороны находятся «в постоянном контакте» друг с другом.

Ранее сайт KP.RU писал, что спецпосланник президента США и предприниматель Кушнер пока не информировали российскую сторону об итогах своего разговора с Владимиром Зеленским. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, если в ходе беседы были озвучены какие-либо новации, сторона США оперативно передаст их Москве.

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