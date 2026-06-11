Дмитриев заявил о предстоящей встрече с Уиткоффом и Кушнером в июне

Ранее сайт KP.RU писал, что спецпосланник президента США и предприниматель Кушнер пока не информировали российскую сторону об итогах своего разговора с Владимиром Зеленским. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, если в ходе беседы были озвучены какие-либо новации, сторона США оперативно передаст их Москве.