Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Море есть, туалетов нет: в МЧС заявили, что пляжи Зеленоградского округа пока далеки от идеала

Проверяющие также нашли проблемы со спасательным оборудованием и документами.

Источник: Клопс.ru

В Зеленоградском округе проверили пять популярных пляжей и нашли нарушения, из-за которых отдых у моря может быть небезопасным. Об этом сообщили в группе областного управления МЧС во «ВКонтакте».

Прокуратура Калининградской области вместе с инспекторами ГИМС обследовала пляжи в Лесном, Куликово и Сокольниках, а также два зеленоградских — Западный и Восточный. Проверка прошла уже после начала сезона. По данным МЧС, «идеальной картины» на побережье не увидели: на отдельных участках не хватает спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих квалификацию.

«Кроме того, отдыхающие могут столкнуться с отсутствием элементарных удобств — туалетов и информационных стендов. Все выявленные нарушения будут переданы на рассмотрение в установленном порядке. Обеспечение безопасности на воде остаётся под особым контролем в чрезвычайном ведомстве», — говорится в сообщении.

В Балтийске на центральном пляже повредили бунгало, теневой навес, детское оборудование и ограждение. На восстановление потратят деньги, которые закладывали на модернизацию комплекса.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше