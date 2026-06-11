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Главные новости к утру 11 июня 2026 года

Последние новости за сегодня — 11 июня 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 июня 2026.

США и Иран обменялись ударами

Источник: AP 2024

Силы США нанесли удары по Ирану, выполняя соответствующий приказ президента Дональда Трампа. Fox News утвереждает, что американские силы выпустили 49 ракет Tomahawk. В ответ Иран нанес удары 12 баллистическими ракетами по месту расположения американских истребителей F-35, F-15 и F-16, ключевым объектам и авиабазе в Иордании.

Иран закрыл Ормузский пролив

Приближение любого судна к Ормузскому проливу будет рассматриваться Ираном как «сотрудничество с врагом», следует из заявления ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ранее штаб военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран закрывает проход через Ормузский пролив для всех типов судов из-за атак США по республике.

Страны ЕС готовят реорганизацию дипломатической службы

Страны Европейского союза рассматривают возможность реорганизации дипломатической службы. Как пишет Financial Times, причиной этого стали неэффективность работы ведомства и недовольство главой евродипломатии Кайей Каллас. В частности, предлагается ограничить автономию Каллас и ослабить ее контроль над дипломатическими делегациями.

Шеф Пентагона допустил похищение президента Кубы

Шеф Пентагона Пит Хегсет признал, что США рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, подчеркнув, что окончательное решение остается за американским президентом Дональдом Трампом. Министр добавил, что решение о возможных действиях принимает президент США.

Польша выступила против передачи средств из Фонда мира ЕС Украине

Польша выступила против предложения о передаче Киеву всех либо части средств из разблокированных €6,6 млрд из Фонда мира ЕС. Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик. Позицию Польши поддерживает Словакия.