Главные новости к утру 11 июня 2026 года

Приближение любого судна к Ормузскому проливу будет рассматриваться Ираном как «сотрудничество с врагом», следует из заявления ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ранее штаб военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран закрывает проход через Ормузский пролив для всех типов судов из-за атак США по республике.