Школа выплатит компенсацию за «шутку» мальчика над одноклассницей в Приамурье

Другие дети рассказали, что после падения пострадавшая теряла сознание и переставала видеть. В возбуждении уголовного дела в отношении мальчика отказали — ему не исполнилось 16 лет, с которых наступает ответственность за лёгкий вред здоровью. Сам подросток назвал произошедшее шуткой.