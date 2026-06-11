Школа выплатит компенсацию за «шутку» мальчика над одноклассницей в Приамурье

В феврале 2026 года в школе села Черемхово Амурской области произошёл инцидент: ученик пятого класса разбежался и прыгнул на свою одноклассницу. Девочка упала, ударилась головой об пол и получила сотрясение мозга. Её лечили в стационаре, затем амбулаторно.
Другие дети рассказали, что после падения пострадавшая теряла сознание и переставала видеть. В возбуждении уголовного дела в отношении мальчика отказали — ему не исполнилось 16 лет, с которых наступает ответственность за лёгкий вред здоровью. Сам подросток назвал произошедшее шуткой.
Во время разбирательства выяснилось, что травма случилась на уроке. Педагог отпустил детей до звонка, и они остались без надзора. Суд посчитал, что школа не обеспечила безопасность ученицы, и обязал учебное заведение выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Классный руководитель и дежурный учитель получили дисциплинарные взыскания — им объявили замечания.